الكبير أوي 8 الحلقة 12 بطولة أحمد مكي.. وفاة نفادي وتوزيع كوفي ميكس على روحه

خلال الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب، جرى تنفيذ مقلب في نفادي عن طريق جوني.

مقلب وفاة نفادي

وظهر جوني في القهوة بصحبة هجرس، وأيهم حارس الكبير آوي، وعدد من أهالي المزريطة وأوهموا نفادي أنه توفى ولا أحد يراه في القهوة، وطلب جوني من القهوجي توزيع كوفي مكيس سادة على روح نفادي، وحاول نفادي أثناء وجوده في القهوة الحديث معهم أنه موجود ولم يمت.

ليكشف له جوني في النهاية أنه مقلب وهناك كاميرا كانت تقوم بتصويره، وسيتم عرض الحلقة عاليوتيوب.

وبعد عرض الفيديو على يوتيوب بقناة جوني، يتلقى الأخير عرضا من أكبر منتج محتوى عبر يوتيوب لتقديم برنامج مقالب خاص به في رمضان.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناة ON يوميًا، الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتتضمن اليوم مغامرة جديدة من مغامرات الكبير، وتُعاد على نفس القناة الساعة 3 صباحًا، وللمرة الثانية الساعة 3 مساء اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT.