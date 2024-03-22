فريق «باليستينو» التشيلي يواجه إيفرتون في مباراة مؤجلة بالدوري

يلتقي نادي إيفرتون التشيلي، نظيره «بالستينو» أو فريق المهاجرين الفلسطينيين، مساء غد السبت، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول من بطولة الدوري التشيلي «بريميرا» على «ملعب ساوساليتو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل إيفرتون، المباراة المؤجلة أمام «بالستينو» أو فريق المهاجرين الفلسطينيين الذي تأسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين، بالفوز على ديبورتيفو نيوبلنسي بنتيجة 3-2، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «ملعب ساوساليتو» في الجولة الخامسة من بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم، ليحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بالستينو صاحب المركز الخامس.

تعادل سلبي «بالستينو» مع يونيون لا كاليرا

وفي المقابل، يخوض «بالستينو» أو فريق المهاجرين الفلسطينيين، مباراة إيفرتون، بتعادل سلبي مع يونيون لا كاليرا، في الجولة الخامسة على ملعب «كيستيرنا»، برصيد 7 نقاط بالمركز الخامس في بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم.

كما يدخل لاعبو «بالستينو»، بمعنويات عالية على إثر صعودهم لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

ويوم الثلاثاء الماضي، أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، في مدينة لوكي البارجويانية، مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، بوقوع «بالستينو» التشيلي، بالمجموعة الخامسة إلى جانب كل من فلامنجو البرازيلي وبوليفار البوليفي وميلوناريوس الكولومبي.