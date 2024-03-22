حياة كريمة تنقذ «محمد وياسين»... قصة مأساوية عاشها الطفلان بعد وفاة الأب

قصة مأساوية عاشها أبطال الحلقة 12 من برنامج حياة كريمة، الطفلان محمد وياسين، اللذان وجدا نفسيهما يواجهان حياة صعب وتحديات كبيرة في سن صغير، فقد رحل الأب وبعدها بـ 6 أشهر فقط أصيبت الأم بالسرطان، لتعيش سنوات طويلة تعاني من المرض، وفي رقبتها طفلين تريد أن تربيهم، فماذا فعلت معهم؟.

بسمة إبراهيم، والدة أبطال حياة كريمة «محمد وياسين»، تروي لـ«الوطن»، أنها بعد وفاة زوجها بـ 6 أشهر عام 2016 أصيبت بسرطان الثدي، ودخلت الأسرة في نفق مظلم، وباتت الأم في حالة من الحيرة تفكر، وفي الوقت نفسه انتقل السرطان من الثدي للكبد حتى وصل إلى المخ.

حالة الأم الصحية تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، ورغم صغر عمر الطفلين، لكنهما قررا تعلم مهنة جديدة للإنفاق على البيت، وبدأت الأم في تحويل جزء من البيت لورشة فنية، لتعليم أطفالها صناعة التحف، ليجوبا بعدها شوارع القاهرة على الأقدام من أجل بيعها.

ظروف الأسرة الصعبة

بعد أذان العصر بدقائق قليلة يصطحب الشقيقين بعضهما، من منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، ولا يعودان إلا بعد منتصف الليل، ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها الأسرة، إلا أن الطفلين يقومان بمساعدة المحتاجين.

الأم تتحدث باللغة الإنجليزية

قصة أخرى وراء الأم بسمة إبراهيم، التي تخرجت من كلية التجارة جامعة عين شمس، وتتقن اللغة الإنجليزية، وهو ما أهلها للعمل بالبنك المصري الأمريكي، لكن الإصابة بالسرطان وتركيب دعامة في القلب، جعل الأم تترك عملها وتعيش لتربي أبنائها فقط.