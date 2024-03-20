«حياة كريمة» تساعد موظف أمن فقد عمله: «ربنا مش بينسى حد»

«فقد عمله بعد سنوات بسبب كبر سنه، لتتراكم عليه الديون»، التقت به كاميرا برنامج «حياة كريمة» في أحد شوارع مصر، بعد أن استوقفه الإعلامي أيمن مصطفى، متسائلاً عن سبب طرده من عمله، ليجيب: «عندي 56 عاما فيما أنَّ أقصى سن للعمل في وظيفته 45 عاما، وجئت لهذا المكان بالمدينة لأسلم عهدتي، وبعدها سأعود لبلدتي بمحافظة الفيوم».

يتابع: «كنت أعمل موظف أمن، ولكني فقدت وظيفتي الآن، وسأبحث عن عمل في مكان آخر مستغلاً حصولي على رخصة مهنية لـ مزاولة العمل»، ليؤكد: «ربنا مش هينساني.. الحمدلله ربنا كبير وثقتي في الله ليس لها حدود».

«لازم أكون واثق في الله ومطمئن سواء أنا أو أنت وكل الناس لأنه خالقنا ولابد يرزقنا، أنا مش زعلان.. ولعله خير.. ربنا ميجبش حاجه وحشة، ومش قلقان وأقلق ليه وهو سبحانه اللي بيطلع النفس مني ويدخله وممشيني وسبحانه موجود، استحالة يسيبني».

وبعد تلقيه مبلغ مالي كبير من فريق عمل برنامج «حياة كريمة»، قال: «كفايتي بربنا.. متوليني في كل حاجه».