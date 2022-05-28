مراكز شباب العدوة ومستقبل العميد والساحل أبطال «دوري حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، فوز مركز شباب «العدُوة» بنهائي النسخة رقم 9 من دوري مراكز شباب الشرقية، وفوز «مستقبل العميد» بدوري مراكز شباب مرسى مطروح، ومركز «شباب الساحل» لجنوب سيناء، وذلك ضمن فعاليات نهائيات دوري مراكز الشباب «دوري حياة كريمة» بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، وبرعاية «توتال إنرجيز».

نهائيات دوري مراكز الشباب «دوري حياة كريمة» بالمحافظات

وانتهت المباراة النهائية بمحافظة الشرقية بفوز فريق مركز شباب العدُوة علي فريق مركز شباب القنايات بركلات الترجيح، التي أُقيمت علي ملعب مركز شباب أبو حماد، بحضور الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للشباب، محمد حسن القوصي معاون الوزير، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الدكتور ماجد العزازي رئيس اتحاد مراكز شباب مصر، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، ولفيف من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة والمديرية.

دوري حياة كريمة

وأُسدل الستار على دوري مراكز الشباب «دوري حياة كريمة» النسخة رقم 9 بمحافظة مطروح، بفوز مركز شباب مستقبل العميد لقب البطولة عقب تغلبه على مركز شباب وادي الرمل بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الصباح المستشار القانوني للمحافظة، وعبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وسليمان فضل عضو مجلس النواب سابقًا، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وبعض رؤساء مجالس إدارات مراكز شباب وأندية مطروح والعديد من رؤساء الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وحصل على أحسن لاعب فى البطولة حمزة عبدالعاطي لاعب وادي الرمل، وهداف البطولة فايز علوش لاعب فريق علوش، وأحسن حارس محمد خميس حارس مستقبل العميد، وجائزة اللعب النظيف كانت من نصيب فريق القصر.

وحصد مركز شباب الساحل دوري مراكز الشباب بمحافظة جنوب سيناء بعد تغلبه علي مركز شباب الطور بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، بحضور الدكتور جبريل فتيح معاون اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، وأحمد عبدالعزيز وكيل المديرية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والمجتمعية.