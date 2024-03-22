«الغرفة التجارية»: تحركات البنزين والسولار لن تؤثر على أسعار الأجهزة الكهربائية

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إن أسعار الوقود الجديدة لن تؤثر على أسعار الأجهزة الكهربائية، خاصة أن السوق الآن يشهد كميات كبيرة من المعروض في الأجهزة بالسوق.

زيادة المعروض من الأجهزة الكهربائية

أكد «أبو سمرة» في تصريحات له اليوم، أن عملية النقل لن تؤثر على الأسعار، حيث إنها لا تمثل جزءا كبيرا من التكلفة ويمكن امتصاصها، مٌشيراً إلى أن الأهم هو زيادة المعروض ووفرته هو ما يشهده السوق حالياً.

الأسعار مؤهلة للتراجع

وقال «أبو سمرة»، إن الأسعار الخاصة بالأجهزة الكهربائية مستقرة بل ومٌرشحة للتراجع وخاصة بعد الإجراءات الحكومية والقرارات الخاصة بتحريك سعر الصرف الذي أدى إلى تراجع الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى الصفقات والاستحواذات الأخيرة وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة التي ستوفر 35 مليار دولار، التي وصفها رئيس الوزراء المصري بأضخم صفقة في تاريخ مصر.

وأوضح «أبو سمرة» أن نسب الزيادة المتوقعة إن وجدت فلم تتحدد حتى الآن، خاصة أن الشركات هي التي تحددها، فضلا عن أن تكلفة النقل يحددها السائقون.