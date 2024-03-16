بشري سارة من شعبة «الأجهزة الكهربائية»: وفرة كبيرة في المعروض وانخفاض الأسعار

قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب عودة الشراء وزيادة المعروض وتراجع أسعار بعض الأجهزة.

وأوضح «أبو سمرة»، أن هذه الحالة دعمتها صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة التعويم، ما ساهم في ثبات معظم الأسعار في السوق المحلي.

الإفراج عن البضائع عزز من استقرار السوق

ولفت إلى أن قرار الإفراج عن البضائع وعن مستلزمات الإنتاج عزز من استقرار السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة بالفعل بدأت بالإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وفقا لتصريحات المسؤولين، الذين أكدو وصول حجم السلع والبضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية مارس حتى 10 مارس الحالي، إلى 1.2 مليار دولار.

يذكر أن البنك المركزي، أصدر خلال الفترة الماضية عدة قرارت شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6%، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه.

زيادة في المعروض من الأجهزة الكهربائية

وقال أبو سمرة في تصريحات صحفية له اليوم، أن السوق يشهد حاليا استقراراً وزيادة في المعروض من الأجهزة الكهربائية لتعود الى وضعها الطبيعي قبل الازمة، بعدما وصلت السوق في بعض الأحيان الى حالة الشح.

أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن السوق تشهد أيضا عودة الكثير من الشركات التي كانت خارج السوق في الأزمة الماضية، كما أن عودة الثقة لمنظومة السوق بشكل عام أدى الى استقرار الأسعار وانخفاض «الأوفر برايس».

أشار الى أن الوضع الحالي جعل بعض التجار لديهم بعض التخوفات من انخفاض الأسعار وهو الأمر الذي جعلهم يكثفون من عمليات البيع لكي يستطيع الشراء بعد فترة بسعر أرخص لتحقيق الربح السريع.