شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات: انخفاض الأسعار بعد 3 شهور

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تنعش سوق الأجهزة الكهربائية، معقبًا: «المواطن العادي بيهمنا ومش من مصلحتنا زيادة الأسعار».

زيادة أسعار تتسبب في حالة الركود

واوضح «مبروك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة «سي بي سي»، أن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية لم تكن في مصلحة التجار، لأنها يترتب عليها حالة من الركود في الأسواق.

ونوه بأنه في حالة توفير الدولار وتدبير العملة بسعر مناسب في البنوك للتجار سوف تسير للأمور للأفضل، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية انخفاضًا بعد 3 شهور.