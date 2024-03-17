بمناسبة عيد الأم.. شعبة «الأجهزة الكهربائية»: تخفيضات تبدأ من 10 إلى 15%

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن هناك عددًا من الشركات ستقوم بوضع تخفيضات بسبب مناسبة عيد الأم، تبدأ من 10 إلى 15% في بعض الشركات العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في أسعار بعض السلع التي يتطلبها كل بيت مصري.

التخفيضات ستكون بنسبة كبرى على الأجهزة الخفيفة

وأضاف «زكريا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ سوق الأجهزة الكهربائية بات مستقرًا بشكل كبير خلال الفترة الحالية، كما أن قدوم موسم عيد الأم وزيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية، أدى إلى طرح تخفيضات على عدد من المنتجات الخفيفة للأجهزة الكهربائية، في السوق المصري.

سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة كبرى من الاستقرار

فيما أكد وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة استقرار، مع عودة الشراء بخلاف زيادة في المعروض، مع تراجع طفيف بأسعار العديد من الأجهزة، مشيرًا إلى أن الحالة الحالية التي يشهدها القطاع، دعمتها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، مع وضع سعر عادل الدولار بالسوق الرسمي، ضمن البنوك العاملة بالنظام المصرفي المصري، الأمر الذي ساهم في تثبيت معظم الأسعار بالسوق المحلي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات الإفراج عن البضائع المتتالية، خاصة مستلزمات الإنتاج، تعزز استقرار سوق الأجهزة الكهربائية بشكل كبير، كما أن الحكومة بدأت فعلا في الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، وفقا لتصريحات عدد من المسؤولين خلال الفترة القليلة الماضية، الذين أكدوا وصول حجم السلع المفرج عنها منذ بداية مارس، وحتى 10 مارس الحالي، لما قيمته 1.2 مليار دولار.