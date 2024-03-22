مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. أحمد مكي يتعلم اللغة الفرنسية

بدأ الكبير أوي خلال الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 في الحصول على دروس فرنساوي مع مُدرسة يبدأ مغازلتها من وراء مربوحة.

الكبير يتعلم الفرنسية

وفي مشهد آخر ظهر الكبير مع أولاده العترة وجوني، وهو يتعلم الفرنسية، وبدأ الكبير في معاكسة المدرسة وسألها ماذا تعني بحبك يا جوني بالفرنسية وبعدها ماذا تعني بحبك يا عترة، ثم سألها كيف تقول بحبك يا كبير بالفرنسية لتقول له بحبك يا كبير بالفرنسية.

مربوحة تهدد الكبير أوي

وتقتحم مربوحة المكان وتخرج الكبير من الحجرة وتهدده أن تنتقم من المُدرسة لو لم يبعد عنها، وتفاجأ بالخفير «أيهم» يدخل الدوار بمجموعة مشتريات للكبير من أجل المُدرسة منها حمام وجمبري وزجاجتا عطر.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.