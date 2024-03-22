مجدي عبد الغني: كنت معرضا للرحيل عن الأهلي لكن كان لدي يقين في الله

كشف الكابتن مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، كواليس علاقته بالله، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نجم وصل إلى درجة كبيرة من الشهرة ولا توجد لدية علاقة خاصة مع الله.

مجدي عبد الغني: لما تكون قريب من الله ربنا هيبقى معاك

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «الراديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، قائلًا « لم أقطع علاقتي بالله سبحانه وتعالى حتى في البرتغال، مثلا كنا رايحين نلاعب بنفيكا البرتغالي مثلا في لشبونة، فنقف في وسط الطريق في الاستراحة فتبقي الصلاة واجبة، فأنا كنت جايب معايا السجادة، أفردها في الشارع وأصلي، فدائمًا تلاقيني واخد أحسن لاعب في المباراة، دائمًا عارف أني لما أبقي قريب من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معايا».

مجدي عبد الغني: مدرب في الأهلي رد عليا بشكل قاس

وتابع: «أول موقف حصلي كلمت فيه ربنا، كان في بداية حياتي وكان عندي حوالى 20 سنة أو 21 سنة، فوجئت أنى مش موجود تحت رادار المُدربين وأني ممكن بعد ما ينتهى الموسم أمشي، رغم أنى لعبت في الفريق الأول، مسبتش بصمة كبيرة لكن كنت على قدر المسؤولية، وكانوا عايزين يستغنوا عني، لدرجة أني جلست مع أحد المدربين اللي بيعملوا في النادي الأهلي، وقولتله أنا عايز أخد فرصتي، رد عليا رد قاسي جدًا».

وأكمل: «في تلك اللحظة جالي إلهام من الله سبحانه وتعالى أني أقوله أنا مش همشي من النادي الأهلي، وهلعب في النادي، وهفكرك أني هلعب في النادي، كان عندي يقين بالله سبحانه وتعالى».