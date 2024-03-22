استكمال تصوير 3 أعمال فنية باستوديوهات الأهرام بعد احتراقها بأيام

تستأنف استوديوهات الأهرام تصوير 3 أعمال فنية دفعة واحدة، بعد الحريق الذي اندلع منذ أيام سابقة، في ديكور الحارة الشعبية، حيث لم يتسبب الحريق في إحداث أي ضرر لبلاتوهات التصوير أو معامل المونتاج.

استئناف تصوير 3 أعمال فنية في استوديو الأهرام

وأوضحت إدارة استوديو الأهرام، فى بيان اليوم، أنه سيتم استئناف تصوير 3 أعمال فنية، وأن الحريق لم يؤثر على الأصول التاريخية بها، وأن جميع الأعمال الفنية والبرامج التي يتم تصويرها في الاستوديوهات تسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له داخل البلاتوهات المقامة على مساحة قدرها 27000 متر مربع.

تفاصيل بلاتوهات استوديو الأهرام

يذكر أن استوديو الأهرام يضم 3 بلاتوهات، وصالتي عرض -سينما ودوبلاج- ومعملا للتحميض والطبع، ولعب الاستوديو دورًا رائدًا في إثراء الحركة السينمائية المصرية، ويشهد تصوير مسلسل المعلم ضمن الموسم الرمضاني الحالي، والذي قد تعرض لحريق الأيام الماضية، ولكن دون إصابات.