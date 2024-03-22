إسبانيا تواجه كولومبيا في بروفة قوية على «ملعب لندن الأولمبي»

يلتقي منتخب إسبانيا، نظيره الكولومبي، مساء اليوم، على «ملعب لندن الأولمبي» في مباراة ودية دولية، في إطار أجندة فيفا الدولية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وتأتي المباراة بين الفريقين في إطار استعدادات المنتخبين الإسباني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بألمانيا، والكولومبي للمشاركة في كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مباراة أخرى، يلتقى منتخب ألبانيا، بنظيره التشيلي على ملعب «إنيو تارديني» في مدينة بارما الإيطالية في مباراة دولية ودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة.

الجزائر تستضيف بوليفيا على «نيلسون مانديلا»

وفي الساعة الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، يلتقي منتخب الجزائر لكرة القدم، منتخب بوليفيا على ملعب «نيلسون مانديلا».

وفجر غد السبت، يلتقي منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بنظيره السلفادور، فجر غد السبت، على ملعب «لينكون فاينانشيال فيلد» في جنوب مدينة فيلادلفيا الأمريكية، في مباراة دولية ودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة أخرى، يلتقي منتخب بيرو، نيكاراجوا على ملعب «أليخاندرو فيانويفا»، في مباراة ودية دولية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر غد السبت، بتوقيت القاهرة.