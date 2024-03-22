ملخص الحلقة 12 مسلسل بيت الرفاعي.. المصائب تطارد شقيقات أمير كرارة

انطلقت منذ قليل أحداث الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني يوميا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساءا، ويقدم خلالها شخصية دكتور ياسين.

ملخص مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

بدأت الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد ذهاب الدكتور ياسين إلى قبر والدته ليقرأ لها الفاتحة بعدما علم بخبر وفاتها، وهو في المقابر كان معه المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي وأصبح صديقا له بعد عداوتهم.

محاولة التحرش بشقيقة أمير كرارة

وبعدها ذهب الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب إلى مقابلة دكتور ياسين ابن شقيقه وظلا يعاتبان بعضهما على ما يحدث في العائلة، وسأل ياسين عمه عن مكان أخواته البنات ولكن لا أحد يعلم مكانهم حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، حاول مدير الأوتيل الذي تعمل فيه جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل وشقيقتها رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة أن يتحرش بالأولى لكنها انفعلت عليه فطردهم من الأوتيل.