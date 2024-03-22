ملخص الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8.. جوني يجهز لحفل الهالوين

أحداث عديدة شهدتها الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8، حيث تعلم الكبير الفرنسية مع ولديه، جوني والعترة.

مقلب وفاة نفادي

وبدأ أول مشهد في الحلقة 12 بمقلب جوني لنفادي أنه توفي وبعد إقناعهم أنه عايش على قيد الحياة، يكشفون له أنه مقلب وسيتم عرضه على يوتيوب.

الكبير يتعلم الفرنسية

وفي مشهد آخر داخل الدوار ظهر الكبير وهو يتلقى دروس الفرنسية مع ولديه جوني والعترة، لتقتحم مربوحة عليه الغرفة وتهدده بقتل المدرسة وتلفيق التهمة له.

جوني يتلقى عرض تقديم برنامج

كما تلقى جوني عرضا من أكبر منتج محتوي عبر يوتيوب أن يقدم برنامج مقالب في رمضان، بشرط أن يقدم نموذجا، ويفكر بالاحتفال بالهالوين في الدوار وبعد محاولات مع الكبير يرفض، وفي النهاية أقنعه جوني بمشاركة مدرسة الفرنساوي في الحفل.