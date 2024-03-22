مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. أمير كرارة يخطف أحمد رزق

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 بتفكير الدكتور ياسين الذي يجسد شخصية الفنان أمير كرارة في كيفية الانتقام ممن قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، ومن تسبب في وفاة والدته التي جسدت شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي.

مسلسل بيت الرفاعي .. أمير كرارة يخطف أحمد رزق

حيث خطط دكتور ياسين في الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي لخطف فاروق ابن عمه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق وبالفعل ساعده في ذلك المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، وبالفعل قطعوا عليه الطريق وهو في سيارته وتم خطفه.

وعلى الجانب الآخر، قررت رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة العودة إلى منزل فاروق والعيش هناك وترك شقيقتها جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل وبالفعل ذهبت إلى المنزل وهى في حالة انهيار .