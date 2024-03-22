مجدي عبد الغني: قرأت أغلب آيات القرآن قبل ضربة الجزاء الشهيرة

روي الكابتن مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أحد المواقف التي ناجي الله فيها، واستجاب الله له على الفور، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «الراديو 9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب.

مجدي عبد الغني: ناجيت ربنا وأنا بلعب ضربة الجزاء الشهيرة

وقال مجدي عبد الغني: «ناجيت ربنا مرة أخرى، وأنا بلعب ضربة الجزاء الشهيرة ضد منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم، الموقف كان صعب جدًا، لأننا رايحين مش مٌتخيلين أننا نكون ندا للفرق الأوروبية دي، فلما تبقي ند ليهم وتبقي خسران واحد وتجيلك ضربة جزاء، فتقول يارب، لأنها سهل تضيع».

وأضاف: «نجوم كبار ضيعوا ضربات جزاء، وأنا ضيعت قبل كده، في اللحظة دي طلبت من ربنا الستر اللي بطلبه منه دائمًا وأنا داخل على الكورة، وقبل ما ادخل على الكورة قرأت معظم آيات القرآن اللي حافظها».

مجدي عبد الغني: أنا أول من سجد في الملاعب

وتابع: «قولتله يارب استرها معايا لأني لو ضيعت الكورة دي ممكن أنزل مصر تنتهى قصة نجومية مجدي عبد الغني، ولما جيبت الجون أول واحد سجد في ملاعب كرة القدم، سجدت في البرتغال مع أول جون جيبته، وسجدت فى كأس العالم مع الجون ده.. المنتخب مكانش بيسجد، ولا اللاعيبه، مجاش حد سجد جنبي، دلوقتي بيسجدوا جماعة».