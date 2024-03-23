مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ملك قورة تشعل غيرة زوجة أحمد رزق

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12، شهدت هروب فاروق الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق، من المكان الذي حبسه فيه الدكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيتة الفنان أمير كرارة.

أحمد رزق يهرب من أمير كرارة

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12، دخول سامية حلويات التى تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، إلى الغرفة المحبوس فيها فاروق، لتساعده على الهروب، حتى لا يتورط الدكتور ياسين، في قتله، وبالفعل هرب وعاد إلى منزله، وعندما رأته رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة، شعرت بسعادة كبيرة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

ظل فاروق يرحب بوجود رقية فى المنزل، ما جعل داليا زوجته تغار عليه، لكنها أيضا جعلت فاروق يشك في عمه عبد الحميد، وأخبرته بأن قلبها يخبرها بأنه الوحيد الذي يتمكن من الوصول لياسين.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفي وصفاء الطوخي ورحاب الجملـ وعدد أخر من الفنانين.