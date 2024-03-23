مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ابنة أمير كرارة في يد أحمد رزق فهل خطفها؟

شهدت الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي كثيرا من التطورات على مستوى عائلة الحاج محمود الرفاعي الذي قدم شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي جرى قتله في الحلقة الأولى، وتورط في تلك الجريمة ابنه دكتور ياسين االذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ابنة أمير كرارة في يد أحمد رزق

كانت المفاجأة في مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12، أن طليقة دكتور ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل، ذهبت لتأخذ ابنتها حبيبة من المدرسة، لكنها علمت منهم أن عمها فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، حضر إلى المدرسة واصطحبها معه، وهنا أصيبت بصدمة خوفا منه، خاصة أن له مشاكل كبيرة مع والد حبيبة، وقد يكون خطفها ليهدد والدها بها.

مسلسل بيت الرفاعي.. ياسين يبحث عن شقيقاته

وعلى الجانب الآخر، كان ياسين اصطحب سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، ويبحث عن شقيقاته منذ وفاة والدتهم وطردهم من المنزل الذي استأجروه.