كشفت الشركة المتحدة عن مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 13، والتي يقدم خلالها الفنان أمير كرارة شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي تورط في قتل والده.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 13

تكون مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 13 ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء وسيكون هناك موعدان للإعادة الموعد الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل والثانية في تمام الساعة العاشرة الا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل وسيد رجب ومحمد لطفي وصفاء الطوخي ورحاب الجمل وتامر نبيل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد جلال.