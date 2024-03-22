ليلى عبداللطيف: الحب سيطرق باب ياسمين عبدالعزيز.. قد تعود للعوضي

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّ الحب سيدق باب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد العودة إلى الفنان أحمد العوضي وقد ترتبط برجل غيره، مشددةً على أنها بريئة من معرفة الجن أو التواصل معه بأي شكل.

ليلى عبداللطيف: لو شيرين رجعت لحسام حبيب مش هيكملوا مع بعض

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار: «إن شاء الله بترجع لأحمد العوضي، ولو شيرين رجعت لحسام حبيب مش هيكملوا مع بعض لأنها زيجة غير ناجحة».

ليلى: أحب شيرين عبدالوهاب

وتابعت: «أحب شيرين عبدالوهاب والتقيتها ببيروت وبموت فيها فهي طيبة وكريمة ونفسيتها حلوة وأقول لها الناس كلها عايزينك ترجعي زي زمان لأن صوتك ما في منه 2 وشيرين هترجع تاني زي زمان وزي ما شفناها في بدايتها».