ليلى عبداللطيف: «مصر ستشهد اكتشافات ثمينة خلال الفترة المقبلة هتغني أجيال»

تنبأت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، للإعلامية بسمة وهبة بأنها ستزوج أبناءها وتعيش حتى ترى أحفادها، لترد عليها قائلة: «ربنا يديني العمر والصحة».

وأضافت في حوارها ببرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناتي المحور والنهار: «بإذن الله، اللي عند الله مش عند أحد، في عام 1982 كنت بين الحياة والموت، لكن اللي عند الله مش عند أحد».

وتابعت: «بسمة وهبة تجاوزت الخمسين من عمرها وستعيش لمدة عشرين سنة»، لترد عليها الإعلامية: «بس صحتي وحياتي مبتقولش كده»، موضحة: «أما بالنسبة للجن وإني مخاوية، فأنا بقول إني مش مخاوية ومفيش حاجة اسمها كده، أنا أتنبأ بالزواج وغيرها من الأمور، والجن لا يعلم الغيب حتى يتنبأ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله».

وقالت الإعلامية: «اللي عند الله مش عند أحد، هذا دليل وإلهام، هتعيشي وتزوجي أولادك وتشوفي أحفادك، ومفيش أي خطر على صحتك».

توقعاتها لمستقبل مصر الاقتصادي

وحول الاستثمارات الناجحة في مصر، قالت: «مصر سيحدث فيها انفراجة في الاستثمار العقاري والذهب والفضة والحديد وأي شيء نشتريه الآن فإنه سيحقق الأرباح، وأرى أن مستثمرين عرب وأجانب يستثمرون في مصر بسبب رؤيتهم المستقبلية القوية وبعد سنتين ستزداد قوة الاستثمارات العقارية».

وتابعت: مصر ستشهد اكتشافات كثيرة وثمينة خلال الفترة المقبلة في الذهب والغاز والبترول، موضحةً: «هيكتشفوا أشياء في مصر تغني أجيالا كثيرة».

حقيقة علاقتها بالماسونية وأجهزة استخبارات عالمية

واختتمت: لا يعقل أن أكون مع الماسونية، ولو كنت مع أجهزة استخبارات أجنبية لما أخبرت الناس بتوقعاتي حتى لا يعلموا ما تخطط له هذه الأجهزة، هل قالت لي الأجهزة المخابراتية إنها ستقتل فاجنر في الطائرة وحريق العرس في العراق كما حددت أماكن زلازل مثل المغرب وليبيا وسوريا وتركيا واليابان كما توقعت درجات هذه الزلازل».