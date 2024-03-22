«الخارجية اللبنانية»: سنقدم شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي

ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، مساء اليوم الجمعة 22 مارس، أنها ستعمل على تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تشويش الاحتلال الإسرائيلي على أنظمة الملاحة في مطار بيروت الدولي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

عدوان إسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المجرم على قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث يتواجد أعضاء حزب الله منذ السبت السابع من أكتوبر 2023، فيما استشهد من الجانب الفلسطيني أكثر من 31 ألفا، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما تواجه إسرائيل تهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا وسط دعوات إقليمية ودولية لوقف الحرب.