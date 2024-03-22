ذكرت قصته في مسلسل يحيى وكنوز 3.. من هو المنصور بن عز الدين أيبك؟

خلال أحداث الحلقة 12، من مسلسل يحيى وكنوز 3، سافر «يحيى» عبر البوابة السحرية الخاصة به، إلى عصر التتار برفقة أستاذ التاريخ «عصام» وشقيقته «كنوز»، في محاولة منه لمنع تغيير التاريخ، التي تحاول فعله عصابة سارقي الهوية.

من المجنون الذي حكم مصر؟

«عدى عليكي يا مصر يا حبيبتي من كل زمن لون.. حكمك عظام وسياد وآخرها واد مجنون» كانت هذه كلمات أغنية في حب مصر، قالها أحد الأشخاص في عصر التتار خلال أحداث مسلسل يحيى وكنوز، وبعد انتهائه قال «يحيى» من هو المجنون الذي تحدث عنه المغني، فأجابه الأستاذ عصام بأنه المنصور علي بن السلطان عز الدين أيبك، وحكم مصر فترة من الزمن.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن سلطان مصر، المنصور علي بن السطان عز الدين أيبك، وفق ما ورد في كتاب «تاريخ مصر الحديث» للمؤلف جرجى زيدان.

معلومات عن المنصور بن عز الدين أيبك

حينما كان المنصور نور الدين علي بن السلطان عز الدين أيبك، في الـ15 من عمره، تولى حكم مصر ما بين عامي 1257-1259م، وكان ذلك تحت وصية شرف الدين هبة الله، الذي لم يلبث حتى استبدله بسيف الدين قطز ومنحه لقب «أتابك».

وُصف المنصور علي بأنه كان فيه هوج، وطيش، مع بله، وضعف، وانقياد إلى أصحاب السخف، فضلًا عن أنه كان يلعب بطيور الحمام، ويركب الحمير المصرية، وتم خلعه من الحكم بعد مرور عامين ونصف تقريبًا، حينما قام قطز باعتقاله برفقة والدته وشقيقه داخل برج قلعة الجبل، وحينها نُصب قطز سلطانًا بعد أن وعد الأمراء بالاستقالة بعد النصر على المغول.