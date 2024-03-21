يحيى وكنوز في شارع المعز بعد العودة لعصر التتار.. هل يمنعان تغيير التاريخ؟

أحداث ومغامرات تاريخية كثيرة، ما يزال يناقشها مسلسل يحيى وكنوز، حفاظًا على التاريخ المصري وتعريفة للأطفال الصغار، إذ ناقش خلال أحداث الحلقة 11، تاريخ شارع المعز لدين الله الفاطمي.

مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة 11

فقبل الذهاب إلى عصر التتار، كانت هناك جولة تاريخية للأستاذ عصام ويحيى وشقيقته كنوز، داخل شارع المعز، للتعرف على تاريخ الشارع، وأهم المعالم الأثرية به، خاصة جامع الأقمر، ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل يحيى وكنوز 3.

عصر التتار

عبر البوابة السحرية الخاصة بـ«يحيى»، ذهبوا إلى عصر التتار، ليفاجئوا بأنهم عادوا إلى شارع المعز مرة أخرى، وتحديدًا عصر السلطان عز الدين أيبك في محاولة منهم لإنقاذ التاريخ قبل تغييره من قبل عصابة سارقي الهوية.

حاولت عصابة سارقي الهوية بقيادة الأستاذ فضولي، إقناع ملك التتار بالانتصار على أهل مصر، إلا أن ملك التتار رفض بشدة، وأمر بحبسهم، وبذلك يتمكن «يحيى» من منع محاولة تغيير التاريخ المصري والهوية المصرية.

جدير بالذكر أن الهوية الوطنية، تعد جزءًا أساسيًا من هوية الفرد، إذ تؤثر على تصرفاته وتفكيره وكلامه مع الآخرين، وأن الشعور بالانتماء للوطن يمكن أن يساعد على توحيد الناس ويعزز التعاون والتضامن في المجتمع، كما من الممكن أن يسهم في حفظ التراث الثقافي والحفاظ على القيم والتقاليد الوطنية.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

وتدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.