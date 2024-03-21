ظهرت في الحلقة 11 من مسلسل يحيى وكنوز 3.. معلومات عن مدينة الفسطاط

مدينة الفسطاط، ضمن الأماكن الأثرية التي حارب عليها التتار في عصر السلطان عز الدين أيبك، حسبما ظهر ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل يحيى وكنوز 3، وذلك حينما حاول الأستاذ فضولي أن يساعد ملك التتار في الحصول عليها، محاولة منه لتغيير التاريخ المصري.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن مدينة الفسطاط، بعد الحديث عنها في مسلسل يحيى وكنوز 3، ضمن ما ورد في كتاب «القاهرة: خططها وتطورها العمراني» للمؤرخ الدكتور أيمن فؤاد.

تأسيس مدينة الفسطاط

في عام 20هـ/641 م، بُنيت مدينة «الفسطاط» كعاصمة لمصر، وذلك عندما فتح المسلمون جمهورية مصر العربية، بقيادة عمرو بن العاص، وبذلك كانت أول عاصمة إسلامية في مصر وفي أفريقيا، ويأتي قصة بناء مدينة «الفسطاط»، حينما اختار «بن العاص» موقعًا خاليًا من البناء والعمارة، عدا الحصن الرومانى المعروف بقصر الشمع عند مدينة منف الفرعونية لتأسيس العاصمة الجديدة، وأطلق عليها اسم «الفسطاط».

أولى عواصم مصر الإسلامية

«بدأ القائد عمرو بن العاص، في التخطيط لبناء مدينته، وذلك بأنه وضع أساس الجامع العتيق أو كما أطلق عليه تاج الجوامع، واختطت القبائل العربية التي تألف منها جيشه حول جامعه ، فاختير لكل جماعة منهم خطة تنزل بها، وكان جملة سكان هذا المعسكر (15.500) وذلك يعد عدد الجنود المشاركين في الفتح» وفق كتاب المؤرخ، هكذا تأسست مدينة الفسطاط، التي تعد أول عواصم مصر الإسلامية.