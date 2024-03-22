ما الفرق بين المسجد والجامع؟.. مدرس التاريخ يكشفه في مسلسل يحيى وكنوز 3

يطلق المسلمون اسمي المسجد والجامع، على المكان الذي يؤدي فيه المسلم الصلاة، دون معرفة أن هناك اختلافا بسيطا بين الاثنين، وهو ما ذكره «الأستاذ عصام» معلم مادة الدراسات الاجتماعية والتاريخ في مسلسل يحيى وكنوز 3.

الفرق بين المسجد والجامع

وشرح «عصام» الفرق بين المسجد والجامع في مسلسل يحيى وكنوز 3، قائلًا إن المسجد للصلاة فقط، إنما الجامع فهو للصلاة وقراءة القرآن.

والجامع المكان المخصص لصلاة الجمعة، ويؤدى فيه الاعتكاف أيضًا، والدروس الدينية، وقراءة القرآن وحلقات التحفيظ، وصلاة الجمعة والعيد وسماع الخطبة، وتلقي دروس العلم، في حين أن المسجد تؤدى فيه الصلوات الخمس فقط.

الموسم الثالث من يحيى وكنوز

وفي الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، يواصل «يحيى» وشقيقته «كنوز» خوض مغامرات مثيرة عبر الزمن، برفقة مدرس التاريخ «عصام» الذي يرشدهما خلال رحلاتهما، وتتوالى الأحداث.

ويحاول يحيى وكنوز أيضًا إلقاء الضوء على تاريخ مصر الحديث وأهميته وقوته، في وجه محاولات تشويه.

ويقوم بالأداء الصوتي في مسلسل الكارتون يحيى وكنوز، عصام السقا وبثينة هاني، وإياد الجندي، وعلاء مرسي، وريهام عبدالغفور، وياسر الطوبجي.