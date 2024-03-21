معلومات عن حارة برجوان في شارع المعز.. ظهرت بالحلقة 11 من مسلسل يحيى وكنوز 3

أماكن تاريخية عديدة ناقشتها الحلقة 11 من مسلسل يحيى وكنوز 3، كانت منها حارة برجوان التي توجد في شارع المعز، وذلك عندما ذهب عصام مع يحيى وشقيقته كنوز في رحلة إلى شارع المعز.

معلومات عن حارة برجوان

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن حارة برجوان التي ظهرت في مسلسل يحيى وكنوز 3 وفقا لما ذكر في كتاب «المعز لدين الله الفاطمي وتشييد مدينة القاهرة» للمؤلف إبراهيم جلال:

هي واحدة من أهم الحارات التاريخية المصرية الموجودة في القاهرة القديمة.

ترجع تسميتها لخادم الخليفة الفاطمي الذي كان يطلق عليه «أبي الفتوح برجوان».

تقع حارة برجوان في حي الجمالية عند باب الفتوح في القاهرة.

كان يسكن بها أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، ويقع فيها مدفنه أيضًا.

تنتهي حارة برجوان من الجهة الغربية بحارة الشعراني.

تم تجديد بوابة الحارة في عام 1829م من قبل الأمير سليمان أغا السلحدار، وذلك في عهد الوالي محمد علي.

أحداث الجزء الثالث من يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.