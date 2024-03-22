مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. ملك فرنسا يرسل وفدا إلى قلعة آلموت

تصل أخبار حسن الصباح ورجال قلعة آلموت وانتصارهم على جيش السلاجقة، إلى ملك فرنسا، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، ويسأل: «كيف لرجل يختبئ في قلعة أن يقدر على تحطيم جيش لم نستطع هزيمته؟».

ملك فرنسا يظهر في مسلسل الحشاشين الحلقة 12

يجيب أحد رجال الدين في بلاط ملك فرنسا على سؤاله، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، ويخبره أن الذكاء والحظ لهم دور كبير في المعارك، ويقترح على الملك أن يرسل وفدا إلى قلعة آلموت يطلب منهم إعلان ولائهم لملك فرنسا مقابل مساعداتهم في حروبهم مع السلطان ملك شاه، وبالتالي يكون هناك وجود لفرنسا في أراضي دولة السلاجقة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يبدأ استراتيجية جديدة

وشهد مسلسل الحشاشين الحلقة 12 احتفال حسن الصباح بهزيمة جيش السلطان ملك شاه، ويقرر أن يبدأ استراتيجية جديدة في فرض نفوذه على المنطقة من خلال الاغتيلات.

على الجانب الآخر، يستقبل ملك شاه خبر هزيمة جيشه بغضب شديد، ويقرر عزل الوزير نظام الملك من منصبه وعودته إلى منزله حتى ينظر في أمره، بعد الهزيمة التي ألحقها الصباح ورجاله بالجيش.