مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. ملك شاه يستقبل خبر هزيمة جيشه من حسن الصباح

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 بطولة كريم عبد العزيز، بعد الحلقة السابقة التي شهدت نجاح حسن الصباح وجماعته الصغيرة نسبيا في إلحاق هزيمة نكراء بحلمة القائد أرسلان تاش الذي أرسله السلطان السلجوقي ملك شاه من أجل إخضاع حسن الصباح ورجاله في قلعة آلموت، ولكنه يزداد قوة ونفوذا بعد تلك الهزيمة.

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 استقبال السلطان ملك شاه لخبر هزيمة جيشه على يد حسن الصباح، ليدرك بذلك حجم الخطر الذي يشكله الصباح وجماعته على الدولة السلجوقية خاصة مع وجوده في منطقة قريبة من أعداء الدولة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يشكل خطر على الدولة السلجوقية

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12

وينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 المقرر إذاعتها الساعة 7:15 مساء على منصة watch it الإلكترونية، التي تتيح لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تليفزيونيا، أما الحلقة فتعرض في تمام الساعة الـ9:15 مساء على قناة DMC وفي الـ11 مساء على قناة DMC دراما.