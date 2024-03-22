ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 12 بطولة كريم عبد العزيز، حيث تتيح شبكة قنوات DMC لمشاهديها مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل الحشاشين على مدار 6 مواعيد مختلفة على قنواتها، حيث يعرض المسلسل حصريا، وذلك بجانب عرض الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية التي تسمح لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها التلفزيوني.

قبل موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 12، تعرض الحلقة في موعدها الرئيسى تمام الساعة 9:15 مساء، بينما تعرض الساعة 11 مساء على DMC دراما، وقبل الموعدين تعرض الحلقة الساعة 7:15 على منصة واتش آت الإلكترونية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 12

حددت شبكة قنوات DMC التلفزيونية موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 12 على قناتي DMC وDMC دراما في 4 مواعيد على مدار اليوم.

تعرض إعادة الحلقة الـ 12 من المسلسل بداية من الساعة 1:45 صباحا على قناة DMC بينما تعرض الساعة 6:30 صباحا على قناة DMC دراما، أما الإعادة الثالثة في الـ 1:30 ظهرا على القناة نفسها، بينما تعيد DMC عرض الحلقة للمرة الرابعة في 4:15 عصرا.