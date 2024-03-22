مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. هل يخطط حسن الصباح للتخلص من نظام الملك؟

حالة واسعة من الاهتمام يعكسها جمهور مسلسل الحشاشين خلال موسم الدراما الرمضانية، بسبب الوجبة الدرامية التاريخية المشوقة التي يقدمها صناع المسلسل للجمهور، وينتظر المشاهدون خلال الساعات المقبلة عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 التي تعرض حصريا على شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الإلكترونية لمعرفة الأحداث التي تلت هزيمة حسن الصباح للجيش السلجوقي.

نبّه الوزير نظام الملك السلطان السلجوقي ملك شاه إلى خطورة حسن الصباح وتهديدهم للدولة، وهو ما دفع السلطان إلى الدفع بحملة لإخضاع الصباح ورجاله في قلعة آلموت، ولكن بعد هزيمتهم من المتوقع أن يرد حسن الصباح بشكل قاسٍ على صديقه القديم الوزير نظام الملك، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

حسن الصباح يسعى للانتقام من نظام الملك

سبق ووجه حسن الصباح تحذير للوزير نظام الملك بعد ما قتل حارسه الخاص، وغرز رسالة تهديد في صدره بالخنجر يخبره فيها أن لا يقف شيء أمام الصباح لقتله سوى باب ديوانه، ويستعد حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 12 في اغتيال الوزير السلجوقي الذي يعتبره الصباح العدو الأول له ولحركته، ردا على الهجوم على قلعة آلموت من قبل الجيش.