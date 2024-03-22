جمهور الدراما المصرية على موعد مع عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 على قناة DMC اليوم، حيث تضم الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والهامة بداية من معرفة السلطان ملك شاه بالهزيمة التى ألحقها حسن الصباح بجيشه، وصولا إلى الخطوات الجديدة أمام حسن الصباح لفرض نفوذه في المنطقة، ليشكل بذلك خطرًا حقيقيًا على الدولة السلجوقية.

ويأتي عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 على قناة DMC اليوم في موعده المعتاد الذي كشفت عنه شبكة قنوات DMC عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يذاع عليها المسلسل حصريا في موسم الدراما الرمضانية، بجانب عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 على قناة DMC اليوم

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 على قناة DMC اليوم الساعة التاسعة والربع مساء، وتعاد الحلقة الساعة الثانية إلا ربع من صباح اليوم التالي إما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا، بينما تعرض الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين على قناة DMC دراما في الحادية عشر مساءً، وتعاد الحلقة الساعة السادسة والنصف صباحًا، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرا.