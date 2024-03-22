من هو الخليفة المستعصم بالله؟.. ظهر في الحلقة 12 من مسلسل يحيى وكنوز 3

يواصل يحيى وشقيقته كنوز مغامراتهما التاريخية في الحلقة 12 من مسلسل يحيى وكنوز 3 برفقة الأستاذ عصام مدرس التاريخ، إذ شهدت الحلقة الحديث عن جيش التتار الذي استطاع إبادة جميع الحضارات والشعوب التي سبقتهم، وجرى الحديث عن المستعصم بالله آخر خلفاء الدولة العباسية الذي قتله المٌغول وأخفوا قبره.

معلومات عن المستعصم بالله

نستعرض في هذا التقرير المعلومات عن المستعصم بالله الذي ذكر اسمه في الحلقة 12 من مسلسل يحيى وكنوز 3 وفقا لما ذكر في كتاب «تاريخ الوطن العربي عبر العصور»:

- اسمه أبو عبد المجيد «المستعصم بالله».

- ولد عام 1213 - 656 هـ.

- آخر خليفة عباسي في بغداد.

- حكم بين عامي 1242 و1258 بعد أبيه المستنصر بالله.

- كان كريمًا حليمًا متدينًا متمسكًا بالسنة كأبيه.

- تولى المستعصم بالله، الخلافة في الدولة العباسية عام 1242 وكان حظه سيئًا.

- اجتاح المغول العالم الإسلامي في عهده ودمروا البلاد والعباد.

خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل يحيى وكنوز3 شرح الأستاذ «عصام» الفرق بين المسجد والجامع قائلًا إن المسجد للصلاة فقط، إنما الجامع فهو للصلاة وقراءة القرآن.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.