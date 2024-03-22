مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يبرر خيانته لنظام الملك

كشف حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، عن تناقض كبير بين معتقداته وتصرفاته، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، عندما سأله نجله الهادي عن معنى خيانة الصداقة، وهو ما حدث في العهد الذي كان بينه وبين الوزير نظام الملك، فأجابه: «الصاحب ليه عند صاحبه حقوق.. الخيانة أن يكون بينك وبين صاحب عيش وأكل وشرب وأسرار وفي لحظة تنسى كل ده، وفي عز ما هو مطمنلك ومديلك ضهره تأذيه أو تخلى حد يأذيه».

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يشرح لنجله ما حدث مع نظام الملك

وبعدها ييظهر الوجه الحقيقي لـ حسن الصباح خلال حديثه مع ابنه في مسلسل الحشاشين الحلقة 12: «كل حاجة في الدنيا دي ممكن تحصل يا هادى إلا أنك تسمح لحد أنه يوقعك أو يأذيك، تحمى نفسك طول الوقت من العدو ومن الصاحب».

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. نظام الملك يسعى لاستعادة ثقة السلطان

على الجانب الآخر، يجلس الوزير نظام الملك في منزله بعد ما عزله السلطان ملك شاه من منصبه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، بعد الهزيمة التي تعرض لها جيش الدولة على يد حسن الصباح، ويفكر كيف يستطيع استعادة ثقة السلطان به مرة أخرى.

وقلت ثقة السلطان في نظام الملك بسبب خيانة حسن الصباح له، فهو كان السبب وراء عمله في بيت سر السلطنة والقصر وما تبعه بعد ذلك من أزمات، هددت الدولة، بداية من محاولة اغتيال الخليفة العباسي مرورا بهروب حسن الصباح من السجن، ثم استيلاءه على قلعة آلموت ومن بعده هزيمة الجيش.