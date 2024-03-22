صحيفة أمريكية: واشنطن يصعب عليها وقف تصدير الأسلحة لتل أبيب

نقلت صحيفة « نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أنه إذا أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف نقل بعض الأسلحة سيفهم الإسرائيليون الرسالة.

تعليق على مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وأفادت الصحيفة بأن معظم عمليات نقل الأسلحة تشمل أسلحة دفعت إسرائيل ثمنها منذ سنوات، متابعة: «قد يكون صعبا تعليق مبيعات الأسلحة لأنه قد يعرض واشنطن لمسؤولية قانونية، وعلى بايدن البدء بممارسة نفوذه لإبعاد إسرائيل عن حربها الكارثية».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتنفذ دولة الاحتلال الإسرائيلي حربا غاشما على الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية منذ السبت السابع من أكتوبر 2023 فيما سقط من الجانب الفلسطيني أكثر من 31 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، وتقف إسرائيل أيضا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعوى مقدمة من جنوب إفريقيا.