روسيا تعلن مقتل 40 شخصا وإصابة 100 في الهجوم الإرهابي بمدينة كروكوس

أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيانات أولية، أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي» على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي من قاعة «كروكوس سيتي هول»، مشيرة عبر «تليجرام»، إلى إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.