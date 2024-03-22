مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يفتح باب الجنة

يواصل حسن الصباح (كريم عبد العزيز) أبحاثه على نبات السحر الذي أحضره له زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، ويسأل رجاله برزك آميد وزيد بن سيحون عن أحلام الناس ليخبراه أن المكان الوحيد الممكن لتحقيق تلك الأحلام هي الجنة، ليسألهما مرة أخرى: «بما أننا لسه في الدنيا إيه اللي نقدر نقدمه لأحبابنا عشان حلم الجنة».

يتابع حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، الحديث عن الفكرة التي يسعى لتنفيذها قائلا «حلم يوعدهم ويأكد لهم أن الجنة ممكنة.. واللي يقدم حلم الجنة قادر على تحقيق دخولهم الجنة.. مين يقدر على الحلم ده؟ صاحب مفتاح الجنة، واللي هيشوف الحلم هيكون دايما نشتاق للحقيقة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يوهم أتباعه بدخولهم الجنة

يطلب حسن الصباح من برزك آميد اختيار أحد الشباب الأكثر إيمانا بقداسة وإلهام صاحب مفتاح الجنة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، ليؤدى مهمة صعبة ولكن قبل ذلك يدخل إلى الجنة التي صنعها الصباح.

وبالفعل يقع اختياره على سعد (أحمد غزي)، الذي يدخل غرفة يستنشق فيها بخار النبات المخدر ويخبره زيد ابن سيحون أنها بخور تراب أعتاب الجنة، ليجد نفسه بعد ذلك في غابة خضراء مليئة بالفتيات الحسان، ويرى أمامه حسن الصباح يخبره أن دخوله الجنة والرجوع إليها مضمون له.