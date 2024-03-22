مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. كريم عبد العزيز يبدأ سياسة الاغتيلات

احتفل حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، بنجاح رجاله في هزيمة جيش السلطان السلجوقي ملك شاه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، حتى أنه ألغى حالة الصيام التي فرضها في القلعة، وكذلك التدريبات، من أجل الاحتفال بالنصر، وأبلغ زيد ابن سيحون (أحمد عيد) أن من الغد سيكون هناك تدريبات من نوع آخر.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. استراتيجية «الصباح» الجديدة

يكشف حسن الصباح استراتيجيته الجديدة لزيد بن سيحون، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، قائلا: «قلعة آلموت مش هتحارب تاني.. أنت عارف يا زيد أخطر حاجة ممكن تعملها قلعة آلموت مش أنها تنتصر على جيش كبير ولكنها تهد الدول الكبير.. تخيل مؤمن واحد من قلعة آلموت بخنجر وإيمان كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال.. شيء ممتع ورهيب ويغير شكل العالم كله».

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. مش لازم تقاتل عشان تنتصر

ويتابع حسن الصباح حديثه في مسلسل الحشاشين الحلقة 12: «مش لازم تقاتل دولة عشان تنتصر عليها، لكن ممكن تقطع رأسها.. مش ضروري سلطان الدولة هو رأسها ممكن يكون مفكر أو عالم أو وزير».