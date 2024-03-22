مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. ملك شاه يبعد نظام الملك عن منصبه

حالة من الغضب العارم، تنتاب السلطان ملك شاه (إسلام جمال)، بعد ما تصله أخبار هزيمة جيشه على يد حسن الصباح ورجاله، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، وانحساب قائد الجيش أرسلان تاش بما تبقى من جنوده، بعد ما ألحق بهم الصباح هزيمة نكراء في قلعته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. غضب ملك شاه

ويوجه السلطان ملك شاه حديثه لوزيره، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، قائلا: «حسن الصباح كسر جيشنا.. جيش نظامي مقاتل هزم الفرنجة فتح بلاد موصلهاش مسلم يتهزم على إيد مجموعة من 300 واحد.. العالم كله هيتكلم عن المعجزة اللي عملها بعدد قليل زي ده يكسر أقوى جيوش الأرض».

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. ملك شاه يطلب من نظام الملك البقاء في منزله

ويصب السلطان ملك شاه غضبه على الوزير نظام الملك، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، ويرى أنه السبب وراء ما وصل له حسن الصباح الآن، بعد ما نجح في الهروب من سجن الوزير في الليلة التي سبقت إعدامه، ويطلب ملك شاه من الوزير البقاء بمنزله حتى ينظر في أمره.