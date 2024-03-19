البنت حبيبة أبوها.. ماذا فعلت ابنة مختار أبو المجد في امبراطورية ميم بعد تمرد شقيقها؟

صراعات كثيرة بين مختار أبو المجد، الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي، وأبنائه الـ6 المتمردين على قوانين والدهم، في مسلسل إمبراطورية ميم، ورغم موقفهم جميعا، إلا أن هناك منهم لا يتحمل مضايقة والده، أو أن يتملكه الحزن بسببهم.

انتخابات في منزل مختار أبو المجد لإدارته

خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم، جمع الابن الأكبر مروان، ويؤدي دوره الفنان نور النبوي، أشقائه الصغار، ووقفوا أمام والدهم، للمطالبة بنقل إدارة المنزل لأيديهم وانتزاعها من والدهم مختار أبو المجد: «إدارة البيت هتكون في إيدينا.. وكل فترة هنعمل انتخابات للأحق بالإدارة مننا أنا وإخواتي».. كان هذا تعليق «مروان».

استشاط الأب مختار غضبًا من تصرف أبنائه الـ6، بعد كل ما قدمه لهم من تحمل مسؤوليات ورعاية خاصة، بعد وفاة زوجته، وارتفع صوته عليهم، ليذكرهم بدوره كأب، ومن حقه عليهم إطاعته، وتنفيذ قوانين المنزل، ليتركهم غاضبًا منعزلًا في غرفته.

طريقة مايا تشبه والدتها

طرقات خفيفة على باب غرفة الأب مختار أبو المجد، مصدرها الابنة الثالثة «مايا»، التي تؤدي دورها إلهام صفي الدين، فلم تتحمل أن يكون والدها حزينا بسببها وأشقائها خاصة «مروان»، ظلت بجانبه تهون عليه وتبرر موقفهم، وفي حركة منها حينما وضعت يدها على وجه والدها، قال لها الأخير متأثرًا بفعلتها «أمك كانت بتهون عليا بنفس الطريقة دي لما تلاقيني متضايق.. أما تكبروا هتفهموا أنا بعمل كدا ليه».