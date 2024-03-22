مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12.. هل يوافق خالد النبوي على بيع منزله؟

شهدت الحلقة11من مسلسل إمبراطورية ميم أحداثًا مفاجئة، ومنها محاولة إقناع جدة أبناء «مختار» خالد النبوي ببيع المنزل، وموافقة «منى» هاجر السراج على الزواج من «أحمد»، ومفاجأة «مختار» لـ«مي» حلا شيحة بأنه وجد المحل لإقامة المشروع الذي تحلم به.

كما كشفت الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم أيضاً عن استمرار الإعجاب المتبادل بين «مديحة» نشوى مصطفى و«محمود» محمود حافظ.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12

وجاء في أحداث الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم ذهاب جدة أبناء «مختار» خالد النبوي إلى منزلة لإخباره بلجوء أبنائه بالكامل إليها حتى تحاول إقناعه ببيع المنزل، وتصاعد بينهما الحديث لتخبره بأنه السبب في وفاة ابنتها وزوجته.

أحداث الحلقات السابقة

أما عن الأحداث السابقة من المسلسل تمحورت حول ظهور إعجاب بين «مي» حلا شيحة و«مختار» خالد النبوي وإعجاب بين «مديحة» نشوى مصطفى و«محمود» محمود حافظ كما تبادل الإعجاب أيضاً بين «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي، وشهدت أيضاً وفاة القطة «زكية» مما تسبب في انهيار «مايا» إلهام صفى الدين ابنة «مختار».