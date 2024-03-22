ملخص الحلقة 12 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تنجو من موت محقق

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، المشوقة استكمالا للعمل الاجتماعي، الذي يناقش العديد من الأحداث والقضايا.

ملخص الحلقة 12 مسلسل صدفة

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل صدفة، محاولة قتل «صدفة» ريهام حجاج، أمام مدرستها، من قِبل سيارة مجهولة، قبل أن ينقذها خطيبها عصام السقا «طارق» من الموت، لتعتقد أن والدها خالد الصاوي، هو من حاول قتلها للتخلص منها ومن سرها.

على الجانب الآخر، شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل صدفة، محاولات راندا، طالبة بفصل «صدفة»، الاتصال بزميلها «علي» سليم الترك، لتخبره بأمر حملها، لكنه يقرر عدم الرد عليها، ويتهرب منها، خاصة بعدما ساعدته في أن يحصل على المليون جنيه من والدتها كفدية، ويحاول التقرب من «فرح» نور إيهاب.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل.