خطف مسلسل «صدفة» بطولة الفنانة ريهام حجاج، أنظار الكثير من محبي الدراما الكوميديا الإجتماعية، خصوصًا أنّه من الأعمال التي تناقش القضايا الشبابية والمجتمعية المهمة.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة على CBC وDMC الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل صدفة على CBC وDMC الحلقة 12

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة CBC الحلقة 12 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويكون موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة DMC الحلقة 12، الساعة 6:30 صباحًا من اليوم التالي.

بينما موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى، الحلقة 12، في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة، حول ريهام حجاج «ميس صدفة» التي تقع في العديد من المشكلات، كما إنها تعيش أزمة كبيرة بسبب إنكار والدها، خالد الصاوي، الاعتراف بنسبها.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.