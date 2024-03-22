محاولة قتل ريهام حجاج خلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 12.. من الجاني ؟

مشوار طويل تقضيه الفنانة ريهام حجاج «صدفة»، وهي تٌحاول البحث عن إثبات نسبها من خالد الصاوي تارة، والوصول لتزوير عقد زواجها من رشدي الشامي تارة أخرى، إلا أن شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 12، اليوم مفاجأة كبيرة كادت تؤدي بحياة صدفة.

ريهام حجاج تهرب من محاولة قتل بمسلسل صدفة الحلقة 12

خلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 12، تعرضت ريهام حجاج، لمحاولة قتل، وهي في طريقها إلى عملها، وكانت صدفة، تستقل سيارة «طارق» عصام السقا، وهي يرافقها حتى مكان عملها، وعقب وداعه، حاولت سيارة مسرعة الاصطدام بها، إلا أن أنقذها «طارق»، لتصرخ قائلة: «أبويا عايز يقتلني».

في حين هددها خالد الصاوي، بالقتل بعدما أفشت سره وواجهته بالحقيقة.

مسلسل صدفة

يدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة»، مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.

والمسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل