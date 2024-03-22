تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 12، العديد من المواجهات بين بطلة العمل، ريهام حجاج، ومن حولها، خاصة وإنها لا تزال تقع في مشكلتين، الأولى وهي تزوير عقد زواج لها، بعدما ادّعى رشدي الشامي زواجه منها مقابل 300 ألف جنيه، والثانية محاولة إثبات نسبها من الفنان خالد الصاوي، الذي رفض الاعتراف بها.

مسلسل صدفة الحلقة 12.. ريهام حجاج مصدومة في شقيقتها بسبب ورقة جواز

وخلال الأحداث الماضية، كشف المسلسل عن حدوث توتر بين ريهام حجاج، وشقيقتها من والدتها «حنان»، التي تؤديها رحاب الجمل، إذ طلبت منها في البداية الذهاب لطبيب للتأكد من زواجها من عدمه، إلا أنها خلال حلقة أمس، طلبت منها الذهاب لرشدي الشامي، والقبول بالأمر الواقع، خاصة أنه زوج مقتدر ماديًا، ولديه ورقة الزواج، وهو ما أصابها بحالة من الصدمة.

ويُعرض مسلسل صدفة، الحلقة 12، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.