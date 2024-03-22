قبل ساعات من العرض الأول من مسلسل صدفة الحلقة 12، بطولة الفنانة ريهام حجاج، ينتظر المتابعون تفاصيل قصة «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تبحث عن إثبات نسبها، من والدها خالد الصاوي، بعدما رفض الاعتراف بها، ممزقًا ورقة الزواج العرفي بوالدتها، إذ من المقرر أن تشهد الأحداث تصاعدًا كبير.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 12 على قناة الحياة وCBC اليوم

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 12، بطولة الفنانة ريهام حجاج على قناة الحياة، الساعة 8:15 مساءً.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 12، على قناة cbc، الساعة 10:30 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 12من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، على القناة الأولى، الساعة 10:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 12 على قناة dmc، الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل