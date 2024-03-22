موعد عرض الحلقة 12 مسلسل كامل العدد +1.. هل تسافر فاتن أمريكا؟

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 بمحاولة إقناع فاتن لتيمور والد دينا الشربيني بالسفر إلى أمريكا حتى تتمكن من الحصول على الفرصة التي تم عرضها عليها تصبح من خلالها رئيسة لقسم في إحدى الكليات، إلا أن تيمور رفض السفر، ويحرص مشاهدو المسلسل على معرفة موعد عرض الحلقة 12 مسلسل كامل العدد +1 لمتابعة ماذا سيحدث عقب رفض تيمور.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل كامل العدد +1

ويأتي موعد عرض الحلقة 12 مسلسل كامل العدد +1 الساعة 6:05 مساء على قناة ON drama، ويتم إعادتها مرة أخرى الساعة 1:30 صباحا، كما يتم عرض الحلقة على قناة ON الساعة 7:30 مساء.

توتر العلاقة بين تيمور وفاتن في كامل العدد +1

وعندما رفض تيمور السفر مع فاتن حدثت مشادة بينهما، ما جعل علاقتهما تتوتر بشكل كبير، وهو ما يتشوق الجمهور لمعرفة ما سيحدث بينهما في الحلقة الجديدة من مسلسل كامل العدد +1 اليوم.