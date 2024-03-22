ملخص الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز يغتال نظام الملك وملك شاه

وقع اختيار حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 على أكثر الشباب إيمانا به، وهو سعد (أحمد غزي)، وأدخله إلى جنته المزعومة، ليضمن له دخوله الجنة بعد تنفيذ المهمة التي طلبها، وبالفعل يطلب منه اغتيال وزير الدولة السلجوقية نظام الملك (فتحي عبد الوهاب).

يذهب نظام الملك في رحلة مع السلطان ملك شاه إلى بغداد، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، وخلال الرحلة يتوقف نظام الملك ليعطى أموال لمجموعة من الفقراء، وحين يحاول الحراس إبعادهم، يرفض نظام الملك ويلتحم بهم، وفي تلك الأثناء يخرج الشاب سعد من بين الجموع ويسدد خنجر إلى صدره ويقتله، ثم يقتل نفسه وهو يردد: «روحي فداء لصاحب مفتاح الجنة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

حسن الصباح يغتال ملك شاه بالسم

يعلن حسن الصباح موت الوزير نظام الملك، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، وكتب على لوحة كبيرة داخل قلعة ألموت «قتل المارق اللعين في ذلك اليوم من شهر رمضان بيد الفتى الفدائي المختار سعد بأمر منا»، وتابع: «ولحق به إلى جهنم السلطان السلجوقي ملك شاه بسم وضع له من روحنا غيبا ولله الحمد».