الرئاسة الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الشعب الروسي بعد حادث إطلاق النار بموسكو
كتب:
منتصر سليمان
10:07 م | الجمعة 22 مارس 2024
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أكدت الرئاسة الفلسطينية تضامنها ووقوفها إلى جانب القيادة والشعب الروسيين وحرصها على استقرار الأوضاع في الاتحاد الروسي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.
يذكر أن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن منذ قليل في بيانات أولية، أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي» على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.